Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Böller beschädigt Autoscheibe

Stadtlengsfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Täter legte am Sonntag in der Zeit von 01:00 Uhr bis 11:00 Uhr einen Böller auf der Windschutzscheibe eines VW, der in der Gartenstraße in Stadtlengsfeld geparkt war, ab. Anschließend zündete er den Böller an. Durch die Wucht der Explosion wurde die Scheibe des VW beschädigt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Bad Salzunger Polizei zu melden.

