POL-EL: Haren - hochwertige Felgen entwendet - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - Am Samstag gegen 11.40 Uhr fuhr der 57-jährige Motorradfahrer die Bramscher Straße (B70) aus Richtung Hüveder Straße in Richtung Lingen. Während des Beschleunigungsvorganges verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei wurde der 57-Jährige schwer verletzt und kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

