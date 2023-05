Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Venusberg: Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt - Fahrer entfernte sich vom Unfallort - Festnahme im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen

Bonn (ots)

Am 25.05.2023, gegen 21:35 Uhr, ging bei der Einsatzleitstelle der Bonner Polizei ein Notruf ein, in dem eine Zeugin über einen schweren Verkehrsunfall auf dem Haager Weg in Bonn-Venusberg berichtete.

Eine Fußgängerin war von einem Auto erfasst und auf den Boden geschleudert worden - der Fahrer flüchtete vom Ort des Geschehens. Nach dem aktuellen Sachstand war der Fahrer mit seinem Wagen zur Unfallzeit auf dem Haager Weg in Richtung Robert-Koch-Straße unterwegs. Etwa in Höhe der Hausnummer 67 überquerte die 69-jährige Fußgängerin die Fahrbahn aus Richtung des evangelischen Gemeindehauses kommend. Hierbei wurde sie von dem Wagen erfasst. Sie wurde nach erfolgter notärztlicher Versorgung zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Die unverzüglich eingeleiteten, umfänglichen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten zunächst nicht zur Feststellung des Fahrers, der nach Zeugenangaben in Richtung Kiefernweg davongefahren war.

Aufgrund der Gesamtumstände wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei an den Ort des Geschehens alarmiert. Ein Team der Kriminalwache schaltete sich ebenfalls in die Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen mit ein.

Aus den ersten Spurensicherungs- und Ermittlungsmaßnahmen ergaben sich erste fahndungsrelevante Anhaltspunkte auf den hier relevanten Fahrzeugtyp. Hiernach handelt es sich um ein dunkelfarbenes Elektrofahrzeug. Die weitergehenden Ermittlungen führten die Polizei schließlich auf die Spur des mutmaßlichen Unfallfahrers. Er wurde in einem nahegelegenen Hotel angetroffen und nach erfolgter Überprüfung vorläufig festgenommen. Nach dem derzeitigen Sachstand verfügt er nicht über die notwendige Fahrerlaubnis zum Führen eines Pkw. Darüber hinaus ergaben sich bei dem 32-Jährigen Anhaltspunkte für eine mögliche Medikamenten- / Drogeneinwirkung - zur Beweissicherung wurde daher die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Das von ihm gefahrene Fahrzeug wurde im Nahbereich des Hotels aufgefunden und sichergestellt. Es handelt sich um einen Mietwagen.

Das zuständige Verkehrskommissariat der Bonner Polizei hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell