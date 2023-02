Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbrüche in Lagerhallen, Autoreifen gestohlen

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind an der Baarentelgenstraße im Industriegebiet Nord in die Lagerhalle einer Autowerkstatt eingebrochen. In der Zeit zwischen Samstag (04.02.23), 16.00 Uhr, und Montag (06.02.23), 07.00 Uhr, brachen sie der Spurenlage zufolge das Einfahrtstor zum Hinterhof der Werkstatt auf. Anschließend hebelten sie die Blechwand der Halle auf. Aus der Lagerhalle stahlen die Diebe Autoreifen im Wert eines fünfstelligen Eurobetrags.

Auf dem Hinterhof befindet sich eine weitere Lagerhalle, die zu einer weiteren Autowerkstatt gehört. Auch dort wurde die Seitenwand aufgehebelt, und es wurden mehrere Reifen entwendet. Zur Höhe des Schadens liegen keine Angaben vor.

Die Polizei sucht Zeuge, die Hinweise zur Tat oder auf den oder die Täter geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

