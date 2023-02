POL-ST: Greven, Ibbenbüren, Zeugen gesucht

Rheine (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Sonntag (05.02.23) musste die Surenburgstraße im Unfallbereich teilweise gesperrt werden. Ein 19-jähriger Rheinenser fuhr gegen 20.10 Uhr mit einem Ford auf der Surenburgstraße in Richtung Hörstel. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einigen Bäumen am Straßenrand. Danach überschlug ...

