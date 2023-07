POL-VIE: Tönisvorst-St.Tönis: Randalierer fährt gegen Polizist

Niederkrüchten-Elmpt (ots) - Am frühen Sonntagabend sind auf der Straße An der Beek zwischen Elmpt und Brüggen zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Dabei wurden vier Menschen verletzt. Ein 55-Jähriger aus Brüggen war unterwegs von Elmpt in Richtung Brüggen. Auf Höhe des Talwegs kam ihm ein Auto entgegen, das nach rechts in den Talweg abbiegen wollte. ...

mehr