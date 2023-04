PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrecher in Schadeck +++ Metalldieb erwischt +++ Waffe bei Verkehrskontrolle sichergestellt +++

1. Einbrecher in Schadeck,

Runkel-Schadeck, Grüne Au, Montag, 24.04.2023, 19:45 Uhr bis Dienstag, 25.04.2023, 05:40 Uhr

(wie) Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Gebäude und zwei Autos in Schadeck eingestiegen und entwendeten Gegenstände. Ein 32-Jähriger bemerkte am Dienstagmorgen den Einbruch als er zu seinem Fahrzeug kam und rief die Polizei in die Straße "Grüne Au". Offenbar hatten Unbekannte in der Nacht das Grundstück betreten und dort zwei Fahrzeuge und ein Nebengebäude geöffnet. Die Einbrecher durchsuchten das Innere der Autos und der Räumlichkeiten. Insgesamt wurden nach bisherigen Erkenntnissen ein Mobiltelefon und mehrere Schlüssel entwendet. Zudem hinterließen die Unbekannten eine Tasche am Tatort. Die Kriminalpolizei ermittelt, sicherte Spuren und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Fahrrad aus Waschküche gestohlen,

Mengerskirchen-Dillhausen, Zum Schiefer, Montag, 24.04.2023, 16:00 Uhr bis Dienstag, 25.04.2023, 15:00 Uhr

(wie) In Dillhausen wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Fahrrad aus der Waschküche eines Wohnhauses gestohlen. Unbekannte Täter betraten ein Grundstück in der Straße "Zum Schiefer" und öffneten einen Zugang zum Wintergarten und der Waschküche des Hauses. Aus dem Inneren wurde dann ein schwarz/ silbernes Fahrrad der Marke "Fox" im Wert von circa 800 EUR entwendet. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Metalldieb erwischt,

Limburg, Frankfurter Straße, Dienstag, 25.04.2023, 21:20 Uhr

(wie) Am späten Dienstagabend hat die Polizei in Limburg einen Metalldieb auf frischer Tat ertappt. Ein Zeuge verständigte gegen 21:20 Uhr die Polizei, da er beobachten konnte, wie ein Mann auf einem Gewerbegrundstück in der Frankfurter Straße Metall aus einem Container in einen Einkaufswagen lud. Eine Streife eilte zu dem Grundstück und erwischte den 38-Jährigen noch auf frischer Tat. Der stark betrunkene Mann brachte das Metall auf Anordnung der Beamten wieder in den Container und verließ anschließend mit einem Platzverweis die Örtlichkeit. Er wird sich nun wegen Diebstahls verantworten müssen.

4. Waffe bei Verkehrskontrolle sichergestellt, Beselich-Obertiefenbach, Bundesstraße 49, Dienstag, 25.04.2023, 09:40 Uhr

(wie) Bei einer Verkehrskontrolle auf der B 49 bei Beselich wurde am Dienstagvormittag eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Polizeibeamte hielten zur Kontrolle einen Klein-Lkw an der Bundesstraße bei Obertiefenbach an. Der 38-jährige Fahrer hatte im Handschuhfach eine Schreckschusswaffe dabei, für die er keinen Waffenschein vorlegen konnte. Die Waffe händigte er freiwillig aus. Die Beamten stellten die Schreckschusspistole sicher und fertigen eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Anschließend durfte der Mann weiterfahren.

5. Bei Unfall in Hadamar verletzt,

Hadamar, Schloßgasse, Dienstag, 25.04.2023, 14:40 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall in Hadamar verletzt. Eine 65-Jährige befuhr mit einem Toyota die Schloßgasse von der Johann-Ludwig-Straße in Richtung Untermarkt. Hierbei übersah sie offenbar einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der vom Franziskanerplatz her kam. Die 65-Jährige geriet danach in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Ford eines 47-Jährigen. Bei dem Aufprall wurde die Frau verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, der Ford-Fahrer blieb unverletzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 7.000 EUR.

