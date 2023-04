PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrecher scheitern +++ Mit Stein zugeschlagen +++ Betrunken ein nicht zugelassenes Auto gefahren +++

1. Einbrecher scheitern,

Limburg, Glashüttenweg, Freitag, 21.04.2023, 17:30 Uhr bis Montag, 24.04.2023, 07:30 Uhr

(wie) Am Wochenende haben Einbrecher versucht in ein Gebäude in Limburg einzudringen. Die Polizei wurde am Montagvormittag in den Glashüttenweg gerufen, da Mitarbeiter eines Unternehmens dort Beschädigungen an einem Sektionaltor der Lagerhalle entdeckt hatten. Offenbar hatten Unbekannte versucht das Tor aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. So flüchteten die Einbrecher und hinterließen einen Schaden in Höhe von circa 250 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt, sicherte Spuren und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Mit Stein zugeschlagen,

Hadamar, Haidaer Straße, Montag, 24.04.2023, 21:15 Uhr

(wie) In Hadamar kam es am Montagabend zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei auch mit einem Stein zugeschlagen wurde. Zeugen riefen gegen 21:15 Uhr die Polizei in die Haidaer Straße, da es dort zu einer Schlägerei mehrerer Personen gekommen war. Sofort eilten Streifen zum Tatort und trafen dort auf einen verletzten 41-Jährigen. Da der Mann stark alkoholisiert war, gestaltete sich eine Kommunikation schwierig. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen solle es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 41-Jährigen, seinem Begleiter und mindestens drei weiteren Männern gekommen sein. Zuvor soll der 41-Jährige eine Frau bedroht haben. Kurz darauf soll es zu der körperlichen Auseinandersetzung mit den anderen Angreifern gekommen sein. Hierbei habe einer der Angreifer dem 41-Jährigen mit einem Stein gegen den Kopf geschlagen. Die jugendlichen Angreifer konnte die Polizei in der näheren Umgebung nicht mehr feststellen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung, Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

3. Betrunken ein nicht zugelassenes Auto gefahren, Limburg, Frankfurter Straße, Montag, 24.04.2023, 14:30 Uhr

(wie) Am Montag ist in Limburg ein Mann von der Polizei erwischt worden, der volltrunken in einem nicht ordnungsgemäß versicherten und zugelassenen Auto gefahren war. Eine Streife bemerkte auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Frankfurter Straße einen Peugeot, der halb in einem Gebüsch stand. Bei der Kontrolle entdecken die Beamten den volltrunkenen Fahrer, der noch auf dem Fahrersitz saß. Der 58-Jährige war so stark betrunken, dass er kaum auf die Beamten reagierte. Als er dann schließlich aus dem Fahrzeug aussteigen wollte, fiel er auf den Grünstreifen und mussten von den Polizisten beim Gang zum Streifenwagen gestützt werden. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,8 Promille. Daher wurde der 58-Jährige vorläufig fest- und mit zur Dienststelle genommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher, ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Da an dem Peugeot falsche Kennzeichen hingen und der Wagen auch nicht versichert war, muss der Fahrer sich nun nicht nur wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, sondern auch wegen Kennzeichenmissbrauchs, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und weiterer Tatbestände verantworten. Die Kennzeichen wurden sichergestellt.

