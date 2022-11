Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Willstätt (ots)

Am Freitagabend, gegen 18:30 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Smart die L 95 von der BAB kommend in Richtung Legelshurst. In einer Linkskurve kam ihm ein weißer, nicht näher erkennbarer Pkw auf seinem Fahrstreifen entgegen. Der Smart-Fahrer musst nach rechts ausweichen, kam ins Schleudern und landete in einem angrenzenden Graben. An dessen Pkw entstand Totalschaden.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Kehl, Telefon 07851/8930, in Verbindung zu setzen.

/EJA

