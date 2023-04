PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Automat aufgebrochen +++ Fahrrad gestohlen +++ Mit Glasflasche zugeschlagen +++ Mit Pfefferspray verletzt +++

Limburg (ots)

1. Automat aufgebrochen,

Limburg, Im Großen Rohr, Freitag, 21.04.2023, 20:50 Uhr

(wie) Am Freitagabend haben zwei Unbekannte einen Münzautomaten in Limburg aufgebrochen. Die Täter fuhren mit Fahrrädern auf das Gelände einer Tankstelle in der Straße "Im Großen Rohr". Einer der beiden fuhr direkt zu dem Münzautomaten der Waschanlage, holte ein Werkzeug hervor und öffnete den Automaten gewaltsam. Nachdem das enthaltene Geld entwendet worden war, entfernten sich die beiden Männer mit den Fahrrädern von der Tankstelle und hinterließen einen Sachschaden von circa 500 EUR. Der Aufbrecher wurde beschrieben als 175 cm groß, bekleidet mit einer dunklen Jeans, einer schwarzen Lederjacke, einem weißen T-Shirt und einer grauen Mütze. Sein Begleiter soll eine graue Hose, einen grauen Kapuzenpullover, eine dunkle Jacke und eine helle Kappe getragen haben. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Fahrrad gestohlen,

Limburg, Schleusenweg, Samstag, 22.04.2023, 23:00 Uhr bis Sonntag, 23.04.2023, 08:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Limburg ein Fahrrad gestohlen. Ein 58-Jähriger hatte sein Fahrrad der Firma "Vionex" am Zaun der Campinganlage am Schleusenweg angeschlossen. Als er am nächsten Morgen zu dem Abstellort zurückkehrte, war das Schloss aufgebrochen und das Fahrrad verschwunden. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

3. Mit Glasflasche zugeschlagen,

Limburg, Bahnhofsplatz, Freitag, 21.04.2023, 20:05 Uhr

(wie) Am Freitagabend hat in Limburg eine Frau eine andere mit einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen. Mehrere Zeugen meldeten gegen 20:05 Uhr über Notruf eine Auseinandersetzung zweier Frauen auf dem Bahnhofsplatz. Eine Streife der Bundespolizei und der Polizei Limburg eilten daraufhin an den Bahnhof und fanden dort eine verletzte 39-Jährige, die offenbar im Laufe der Auseinandersetzung von ihrer Kontrahentin mit einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen worden war. Danach flüchtete die Angreiferin zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Verletzte wurde vom Rettungsdienst behandelt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Die Schlägerin soll kurze blonde Haare und auffällig große Kopfhörer gehabt haben. Bekleidet war sie mit einer Jeanshose, einem grünen Shirt, einer schwarzen Jacke und einer Basecap. Die Limburger Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

4. Mit Pfefferspray verletzt,

Merenberg, Weilburger Straße, Samstag, 22.04.2023, 21:15 Uhr

(wie) Am Samstagabend kam es in und an einer Gaststätte in Merenberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der auch Pfefferspray eingesetzt wurde. Ein 44-Jähriger war Gast in einer Gaststätte in der Weilburger Straße. Dort sprach er dem Alkohol im Übermaß zu und sorgte dadurch für Ärger mit den anderen Gästen. Als er schließlich der Gaststätte verwiesen wurde, kam es zu einem Gerangel, bei dem der Mann versuchte zuzuschlagen. Bei der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung wurde der 44-Jährige verletzt. Bevor er sich dann nach Hause entfernte, soll der Mann noch die Hose heruntergezogen und sein Geschlechtsteil entblößt haben. Die alarmierte Streife der Polizei traf den Mann in seiner Wohnung an, wo er aufgrund seiner starken Alkoholisierung vor den Augen der Beamten zu Boden fiel. Da der 44-Jährige zudem offensichtlich durch Pfefferspray verletzt worden war, verständigten die Polizisten einen Rettungswagen, der den Verletzten in eine Klinik brachte. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

5. Auto beschädigt,

Limburg, Eschhöfer Weg, Freitag, 21.04.2023, 21:00 Uhr bis Samstag, 22.04.2023, 10:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Limburg ein Autoreifen zerstochen. Eine 26-Jährige hatte ihren schwarzen VW Up auf einem Parkplatz unter der Bahnstreckenunterführung am Eschhöfer Weg abgestellt. Als sie am nächsten Morgen zu dem Auto zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter den Lack der Beifahrerseite zerkratzt und einen Reifen plattgestochen hatten. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 700 EUR. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

6. Zwei Verletzte bei Unfall in Kubach,

Weilburg-Kubach, Frankfurter Straße, Samstag, 22.04.2023, 22:05 Uhr

(wie) Am Samstagabend wurden bei einem Verkehrsunfall in Kubach zwei Menschen verletzt. Ein 36-Jähriger befuhr mit einem Seat die Frankfurter Straße, von der Limburger Straße kommend, in Richtung Tiergarten. Am Kreisel musste er verkehrsbedingt anhalten, was der 58-jährige Fahrer eines VW Transporters offensichtlich zu spät bemerkte und gegen das Heck des Seat fuhr. Bei dem Aufprall wurden der 36-Jährige und seine 33-Jährige Beifahrerin verletzt. Während der Unfallaufnahme fiel auf, dass der 58-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,5 Promille. Daher nahm die Polizei den Mann fest und mit zur Dienststelle. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Die Verletzten begaben sich selbstständig zum Arzt.

7. Motorradfahrer bei Unfall verletzt,

Weilburg, Landesstraße 3025, Sonntag, 23.04.2023, 13:40 Uhr

(wie) Ein Motorradfahrer verletzte sich am Sonntagmittag bei einem Unfall bei Weilburg. Der 22-Jährige befuhr mit einem Kawasaki Motorrad die L 3025 von Ernsthausen in Richtung Essershausen. In einer Kurve kam der Motorradfahrer von der Fahrbahn ab und fuhr geradeaus zwischen zwei Leitplanken hindurch, einen Anhang herab und überschlug sich schließlich auf der anschließenden Wiese. Hierbei verletzte sich der 22-Jährige und wurde nach notärztlicher Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Bergung des Motorrades. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 3.000 EUR.

8. Unfall am Zebrastreifen - Zeuge gesucht, Limburg, Stephanshügel, Donnerstag, 20.04.2023, 16:15 Uhr

(wie) Ein Fußgänger wurde bei einem Verkehrsunfall auf einem Zebrastreifen in Limburg am letzten Donnerstag leicht verletzt, die Polizei sucht nun Zeugen. Ein 29-Jähriger überquerte den Zebrastreifen an der Holzheimer Straße, hierbei schob er einen E-Scooter. Ein von Holzheim kommender Pkw hielt am Fußgängerüberweg an und ließ den Fußgänger passieren. Plötzlich kam ein roter Pkw vom Bahnhof her und fuhr über den Zebrastreifen, obwohl der Fußgänger noch darauf unterwegs war. Das Fahrzeug stieß gegen den Roller und schleuderte diesen so gegen das Bein des 29-Jährigen, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls und bittet insbesondere den Fahrer des Pkw, der ordnungsgemäß am Zebrastreifen angehalten hatte, sich unter der Rufnummer 06431/ 940-0 zu melden.

9. Polizei erwischt zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss, Weilburg, Frankfurter Straße, Sonntag, 23.04.2023, 23:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag hat die Polizei in Weilburg bei einer Verkehrskontrolle mehrere Autofahrer, die unter Drogeneinfluss unterwegs waren, aus dem Verkehr gezogen. Beamte der Polizei Weilburg kontrollierten ab 23:00 Uhr Fahrzeuge in der Frankfurter Straße. Hierbei fielen zwei Fahrer auf, die deutlich unter Drogeneinfluss standen. Entsprechende Drogenvortests bestätigten den Verdacht der Polizisten. Zudem hatte ein Beifahrer bei der Kontrolle noch illegale Betäubungsmittel bei sich. Die Personen wurden vorläufig festgenommen, Blutentnahmen durchgeführt, das Betäubungsmittel sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden.

