Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Verkehrsunfall - Radfahrer fährt über rote Ampel

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am 24.07.2023 hat es gegen 16.20 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Neustraße / L373 in Hinsbeck gegeben. Eine 36-jährige Niederländerin fuhr mit ihrem Pkw auf der L373 in Fahrtrichtung Leuth. Nachdem ihre rote Ampel auf Grün sprang, fuhr sie an. Hier kam von links ein 83-jähriger Nettetaler, welcher mit seinem Pedelec auf der Neustraße unterwegs war. Er missachtete seine dortige rote Ampel, woraufhin es zu einer Kollision mit der Pkw-Fahrerin kam. Auf Grund der Kollision stürzte der 83-Jährige. Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. / AM (710)

