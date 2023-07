Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Innenstadt - Autofahrer flüchtet nach Unfall - Fußgänger verletzt

Mainz-Innenstadt (ots)

Gegen 21:30 Uhr kam es am Donnerstag in der Mainzer Gärtnergasse zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 26 Jahre alter Fußgänger von einem Auto erfasst und verletzt wurde.

Als der 26-Jährige die Gärtnergasse über einen Zebrastreifen überquerte, wurde er von einem Mercedes-Benz erfasst, auf dessen Motorhaube geschleudert und beim Sturz zu Boden leicht verletzt. Der 37 Jahre alte Autofahrer flüchtete in Richtung Große Bleiche und konnte dort wenig später von der Polizei kontrolliert werden.

Gegen den 37-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Körperverletzung eingeleitet.

Der 26-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell