POL-PPMZ: Mainz - Gonsenheim; Täter nach bewaffnetem Raub festgenommen

Mainz-Zollhafen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 02:00 Uhr wurde der Roller eines 50-jährigen Mainzers auf dem Rotterdamer Platz am Mainzer Zollhafen entwendet. Ein Zeuge beobachtete, wie zwei schwarz gekleidete Männer zunächst bei dem Roller standen. Als der Roller startete, flüchtete einer der Männer zu Fuß, der Andere fuhr mit dem Roller in unbekannte Richtung davon. Bei dem Roller handelt es ...

