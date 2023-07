Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Zollhafen - Rollerdiebe gesucht

Mainz-Zollhafen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 02:00 Uhr wurde der Roller eines 50-jährigen Mainzers auf dem Rotterdamer Platz am Mainzer Zollhafen entwendet.

Ein Zeuge beobachtete, wie zwei schwarz gekleidete Männer zunächst bei dem Roller standen. Als der Roller startete, flüchtete einer der Männer zu Fuß, der Andere fuhr mit dem Roller in unbekannte Richtung davon.

Bei dem Roller handelt es sich um ein Leichtkraftrad der Marke Piaggio Hexagon mit einem Wiesbadener Kennzeichen.

Der Diebstahl wurde durch den 50-Jährigen erst Stunden später bemerkt und beanzeigt.

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen, die zur Ergreifung der bislang unbekannten Täter und dem Auffinden des entwendeten Rollers führen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell