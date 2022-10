Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221018 - 1191 Frankfurt-Nordend: Auseinandersetzung

Frankfurt (ots)

(dr) Am Montagmorgen, den 17.10.2022, kam es am Rande einer Mahnwache vor dem russischen Generalkonsulat zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 61-jährigen Frau und einem 64-jährigen Mann.

Um kurz nach 8:00 Uhr gerieten im Oeder Weg eine 61-jährige Teilnehmerin einer Mahnwache und ein 64-jähriger Mann, welcher für einen Termin am Konsulat wartete, aus bislang ungeklärten Gründen in verbale Streitigkeiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll die Frau den Mann dann fotografiert haben. Dieser habe daraufhin an ihrer Handtasche gezerrt und ihr seitlich gegen den Kopf geschlagen. Polizeibeamte konnten den 64-jährigen Tatverdächtigen nach Verlassen des Konsulats festnehmen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entließen ihn die Beamten wieder. Die 61-jährige Frau blieb äußerlich unverletzt.

Die beim Staatsschutz der Frankfurter Polizei geführten Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

An der Mahnwache, welche ansonsten ohne weitere Vorkommnisse verlief, nahmen in der Spitze sechs Personen teil.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell