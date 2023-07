Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Weisel/Kaub - Unfallflucht am Viktoriastollen

Zeugen gesucht

Weisel (ots)

Vermutlich ein Transporter befährt in der Nacht vom Do., 06. Juli, auf Fr., 07. Juli, gegen 03:00 Uhr nachts, die L339 von Kaub in Fahrtrichtung Weisel. In der scharfen Linkskurve am Viktoriastollen kommt der Transporter nach rechts von der Straße ab, fährt einen Hang hinunter und verursacht dort einen Flurschaden. Danach entfernt das Fahrzeug sich, obgleich es stark beschädigt hätte sein müssen, unerlaubt von der Unfallstelle. Wenn jemand sachdienliche Hinweise geben kann, bitte mit der Polizei in St. Goarshausen in Verbindung setzen.

