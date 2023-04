POL-WOB: Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfallflucht

Schöningen (ots) - Schöningen, Wilhelmstraße 26.04.2023, 22.05 Uhr Ein 36-Jähriger beschädigte am Mittwochabend drei geparkte Fahrzeuge in der Wilhelmstraße in Schöningen. Bei der Kontrolle leistete er erheblichen Widerstand und verletzte dabei einen Polizeibeamten und einen Zeugen leicht. Der Mann wurde in ...

