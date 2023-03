Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Nahrendorf - Autofahrer erst 15 Jahre alt - Sicherheitsleistung erhoben ++ Uelzen - Einbrüche in Bürogebäude scheitern ++ Lüchow - Geldbörse verschwindet beim Einkauf ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 23.03.2023

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen

Durch Zeugen wurde gemeldet, dass es am 22.03. gegen 15:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung mehrerer Jugendlicher im Bereich des Waldweges in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße kam. Gut 20 Personen sollen sich unter anderem geschlagen haben. Bei Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort, war die Situation bereits aufgelöst und die Beteiligten flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten einige Personen kontrolliert werden. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Ladendiebe mit viel Diebesgut erwischt

Zu einem Ladendiebstahl kam es am 22.03. gegen 15:00 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Grapengießerstraße. Drei männliche Personen im Alter von 21, 24 und 28 Jahren entwendeten diverse Parfums und passierten die Sicherungsanlage des Geschäftes. Diese löst aus, sodass die drei Diebe fußläufig flüchteten. Hierbei wurden sie durch eine Zeugin, zufälligerweise eine Polizeibeamtin die privat unterwegs war, verfolgt und im Bereich der Münzstraße mit weiteren Polizeibeamten gestellt. Es konnte Diebesgut im Wert von fast 900 Euro aufgefunden werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Randalierer landet in der Zelle

Am 22.03. gegen 22:30 Uhr beschädigte ein 33-Jähriger mehrere Blumenkübel im Bereich der Straße Am Sande. Daraufhin erhielt er durch Polizeibeamte einen Platzverweis. Diesem kam er nicht nach, aus diesem Grund wurde er in Gewahrsam genommen. Bei einer Durchsuchung wurden unter anderem Betäubungsmittel bei dem 33-jährigen Lüneburger aufgefunden.

Nahrendorf - Autofahrer erst 15 Jahre alt - Sicherheitsleistung erhoben

Durch einen Polizeibeamten, der privat im Bereich Pommoissel unterwegs war, konnte ein junger Fahrzeugführer festgestellt werden, welcher offensichtlich mit zwei erwachsenen Personen in einem Pkw Opel mit bulgarischem Kennzeichen unterwegs war. Im Rahmen einer anschließenden Kontrolle durch Polizeibeamte in den Mittagsstunden des 22.03. wurde festgestellt, dass der Fahrer des Pkw tatsächlich erst 15 Jahre alt war. Dieser war gemeinsam mit seinen Eltern in der Ortschaft unterwegs. Da der 15-Jährige selbstverständlich keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte, wurde aufgrund der bulgarischen Staatsangehörigkeit eine Sicherheitsleistung von 2000 Euro erhoben. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Scharnebeck - Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt

In den Morgenstunden des 23.03. kam es gegen 07:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Lüneburger Straße. Eine 17-jährige Radfahrerin befuhr mit ihrem Pedelec den freigegebenen linken Radweg und beabsichtigte nach links in die Straße Feldberg einzubiegen. Eine 53-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda missachtete die Vorfahrt der Radfahrerin und stieß beim Anfahren aus der Straße Feldberg mit der kreuzenden Radfahrerin zusammen. Diese stürzte und wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Geldbörse verschwindet beim Einkauf

Die Geldbörse eines 79-Jährigen stahlen Unbekannte unbemerkt in den Mittagsstunden des 22.03.23 in einem Discounter in der Dannenberger Straße. Die Diebe gelangten zwischen 11:30 und 12:00 Uhr während des Einkaufs unbemerkt an die Geldbörse mit Bargeld und Papieren in der Jackentasche und verschwanden damit. Es entstand ein Schaden von gut 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Trebel, OT. Vasenthien - trotz Fahrverbots unterwegs

Einen 45 Jahre alten Fahrer eines Pkw Skoda stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 22.03.23 in Vasenthien. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers gegen 13:45 Uhr stellte sich heraus, dass gegen den Mann aktuell ein Fahrverbot bestand; sein Führerschein war aufgrund eines Beschlusses einer anderen Fahrerlaubnisbehörde eingezogen worden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis (auch gegen die Halterin des Pkw wegen Duldung) ein.

Uelzen

Uelzen - weitere Drogenkontrollen mit Spezialhund - zwei Aufgriffe

Ihren Kontrollen im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität setzte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 22.03.23 im weiteren Umfeld des Hundertwasser-Bahnhofes in Uelzen fort. Dabei kam auch ein sog. "Passiv-Hund" zum Aufspüren von Betäubungsmitteln zum Einsatz. Dabei ertappten Beamte (und Hund) einen 22-Jährigen mit drei Einheiten Marihuana sowie einen 29-Jähirgen ebenfalls mit einer geringen Menge Marihuana.

Uelzen - Einbrüche in Bürogebäude scheitern

In mehrere Büroräume und -gebäude sowie eine Bäckerei in der Uelzener Innenstadt versuchte ein Unbekannter in der Nacht zum 23.03.23 einzubrechen. In der Bahnhofstraße scheiterte der Täter an der Nebeneingangstür. Dort entstand ein Schaden von gut 1.000 Euro. In das Kirchenbüro in der Pastorenstraße gelangte der Täter jedoch und erbeutete einen geringen Bargeldbetrag. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Wrestedt - "zum Glück" - aufmerksame Sparkassenmitarbeiterin vereitelt Schockanruf - Täter wollten 40.000 Euro - Polizei warnt und informiert -> Präventionskampagne

Einen Schaden von gut 40.000 Euro durch einen sog. Schockanruf vereitelte eine Mitarbeiterin der Sparkasse im Verlauf des 22.03.23. Betrüger hatten ein älteres Ehepaar (beide über 80 Jahre alt) per Telefon kontaktiert, sich als Polizeibeamte ausgegeben und vorgegeben, das die Schwiegertochter des Ehepaares einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Nun benötige diese dringend eine Kaution von 40.000 Euro. Geschockt durch die Gesamtumstände versuchten die Senioren das Geld von der Bank zu holen. "Zum Glück" wurde die Mitarbeiterin der Sparkasse misstrauisch und kontaktierte im Einvernehmen mit dem Ehepaar die richtige Polizei.

Die Polizei ermittelt und appelliert in diesem Zusammenhang an alle Bürgerinnen und Bürger: "Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen, im Familienkreis, Skatrunde, Sportverein oder auch beim Friseur über die entsprechenden Maschen und Tricks der Betrüger!"

"Prägnante Verhaltensempfehlungen und Warnhinweise! - Mitmachen und darüber sprechen!"

Die Verhaltenshinweise hat die Polizei für die Kampagnen der letzten Wochen bewusst komprimiert und auf den Punkt gebracht:

- Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen

Für weitergehende und allumfassenden Information wird parallel auf die Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention von Bund und Ländern www.polizei-beratung.de auch mit einem QR-Code verwiesen.

