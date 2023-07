Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bandendiebstahl eines Porsche Carrera - Täterfestnahme

Montabaur (ots)

In der Nacht vom 09.07./10.07.23 gegen 01:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge drei Personen in der Rosenstraße in Eppenrod, welche sich an einem hochwertigen Fahrzeug in verdächtiger Weise aufhielten. Nachdem Einsatzkräfte der PI Montabaur und weitere Verstärkungskräfte an der genannten Örtlichkeit eintrafen konnte dort ein Porsche Carrera, welcher zuvor im Porschezentrum in Limburg entwendet wurde, festgestellt werden. Die drei Personen flüchteten bei Eintreffen der Beamten in den angrenzenden Wald. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Person vorläufig festgenommen werden und wurde ins Gewahrsam der Polizeiinspektion Montabaur verbracht. Da es sich bei der festgenommenen Person um einen polnischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik handelte, bestand Fluchtgefahr. Es steht ein Haftprüfungstermin bei dem zuständigen Gericht an. Nach seinen Mittätern wird derzeit noch gefahndet. Zu den Mittätern ist bislang bekannt, dass diese vermutlich männlich und dunkel gekleidet waren. Die weiteren Ermittlungen der zuständigen Kriminalpolizei Montabaur werden weitergeführt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei Montabaur zu melden.

