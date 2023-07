POL-PDMT: Häusliche Gewalt

Dahlheim / Bogel (ots) - Dahlheim/Bogel - Am Sonntagnachmittag wurden der Feuerwehr und der Polizei zwei Brände von Feldern gemeldet. Jeweils bei Mäharbeiten und vermutlich dadurch verursachten Funkenflug an den Mähdreschern kam es zu den Bränden an der K85 zwischen Prath und Dahlheim als auch an der B274 zwischen Bogel und Nastätten. Während die K84 für mehr als eine Stunde voll gesperrt werden musste, konnte der ...

