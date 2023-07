Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Zwei Radfahrer stürzen - Beide Unfälle ohne Fremdeinwirkung

Brüggen-Bracht (ots)

Am 24.07.2023 hat es gegen 12.35 Uhr einen Unfall mit Radfahrern auf der Breyeller Straße / Kahrstraße in Bracht gegeben. Eine Gruppe von vier Radfahrenden fuhr auf der Breyeller Straße in Fahrtrichtung Kahrstraße. Als sie in den dortigen Kreisverkehr einfahren wollten, rutschten zwei der Radfahrer, beides niederländische Männer, auf Grund der regennassen Fahrbahn mit ihrem Fahrrad aus und verloren daraufhin die Kontrolle. Beide stürzten gleichzeitig, ohne dass es zu einer Kollision kam oder andere Verkehrsteilnehmende beteiligt wurden. Der 74-Jährige und der 70-Jährige verletzten sich auf Grund der Stürze leicht. / AM (709)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell