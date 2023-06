Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ölspur führt zu Unfall am Berliner Kreisel und längerer Teilsperrung der B 6

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein geplatzter Hydraulikschlauch an einem Lkw hatte gestern Nachmittag (19.06.2023) eine mehrere hundert Meter lange Ölspur auf der Umgehung der B 6 zur Folge, die bis zum Berliner Kreisel reichte. Im Einmündungsbereich zum Kreisel rutschte ein Motorroller-Fahrer aus und verletzte sich leicht. Der rechte Fahrstreifen der Bundesstraße war bis zum frühen Abend gesperrt.

Die entsprechende Meldung ging von einem Verkehrsteilnehmer gegen 15:30 Uhr bei der Polizei ein. Das Ausmaß der Ölspur erkannte eine Streifenbesatzung bei einer sofortigen Überprüfung. Diese war knapp 650 Meter lang, begann kurz hinter der Auffahrt am Sachsenring und endete innerhalb des Kreisverkehrs. Nach Hinzuziehung weiterer Streifenwagen wurde der rechte Fahrstreifen in dem betroffenen Bereich zunächst von der Polizei und im weiteren Verlauf durch die Straßenmeisterei Sarstedt gesperrt. Die Sperrung samt Reinigung der Fahrbahn, die von einer Spezialfirma vorgenommen wurde, dauerte bis ca. 19:00 Uhr an, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Am Berliner Kreisel wartete ein 49-jähriger Hildesheimer auf die eingesetzten Beamten. Der Mann war mit seinem Motorroller an der Einmündung in den Kreisverkehr ins Rutschen geraten und zu Fall gekommen. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Der 35-jährige Fahrer der verursachenden Sattelzugmaschine konnte im Bereich der Frankenstraße von der Polizei angetroffen werden.

