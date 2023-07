Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: PKW-Fahrer entfernte sich nach Verkehrsunfall

Nettetal-Lobberich (ots)

Ein Autofahrer entfernte sich nach einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Roller-Fahrer. Polizei bittet um Mithilfe.

Am 25.07.2023 befuhr ein 22jähriger Mann aus Nettetal mit seinem Motorroller gegen 13:30 h die Niedieckstraße in Richtung Kurze Straße. Etwa in Höhe der Hausnr. 95 fuhr plötzlich ein älterer blauer Skoda Kombi vom rechten Fahrbahnrand aus los. Der 22jährige konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß zwar verhindern, kam aber zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Der Fahrer des Skoda erkundigte sich kurz beim gestürzten Rollerfahrer, ob alles in Ordnung sei und entfernte sich dann in Richtung Kurze Straße. Der Mann wurde als etwa 20-30 Jahre alt, 170-180 cm groß mit kurzen braunen oder blonden Haaren beschrieben und trug eine graue Jogginghose. Die Polizei bittet mögliche Zeuge, sich unter 02162 - 377-0 beim Verkehrskommissariat zu melden. /mikö (714)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell