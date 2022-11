POL-DO: Zwei mutmaßliche Drogendealer in Lünen gestellt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1204 Nach einem Brand am Eingang eines Hauses an der Blücherstraße am Montagabend (31. Oktober) sucht die Polizei noch Zeugen. Nach den ersten Ermittlungen ist von Brandstiftung auszugehen. Zeugen hatten den Brand gegen 20.40 Uhr gemeldet. Betroffen war ein Haus zwischen den Einmündungen Feldherrnstraße und Johanna-Melzer-Straße. Durch die Flammen wurden der Bereich der Eingangstür und des ...

mehr