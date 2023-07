Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St.Tönis: Radfahrende kollidieren - Unfallbeteiligter/Unfallbeteiligte entfernt sich vom Unfallort

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Am 25.07.2023 hat es gegen 15.00 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Düsseldorfer Straße in St.Tönis gegeben. Eine 20-jährige Tönisvorsterin fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg der Düsseldorfer Straße aus Fahrtrichtung Kempen kommend. Offenbar kam ihr ein Radfahrer / eine Radfahrerin in Schlangenlinien entgegen, wodurch der / die Unbekannte frontal mit der 20-Jährigen kollidierte. Auf Grund dessen stürzte die Tönisvorsterin auf die Fahrbahn. Der Unfallgegner / die Unfallgegnerin entfernte sich daraufhin unerlaubterweise vom Unfallort. Die 22-Jährige wurde auf Grund des Unfalls leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat bittet um Hinweise. Falls Sie den Unfall gesehen haben und Angaben machen können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (717)

