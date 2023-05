POL-VK: Haftbefehl

Völklingen-Ludweiler (ots) - Am 06.05.23, gegen 13:50 Uhr, wurde auf hiesiger Dienststelle eine Anzeige wegen einer Sachbeschädigung an einem Pkw aufgenommen. Demnach kam es am Freitag, 05.05.23, in der Zeit von 15:30 Uhr - 17:15 Uhr, in der Spessartstraße zu einer Sachbeschädigung, bei der die Motorhaube eines geparkten Pkws zerkratzt wurde. Hinweise bitte an die Polizei in Völklingen unter der Tel: 06898/2020. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

