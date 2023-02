Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Weberstraße/ Blauer VW T-Roc beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch (15.02.23) einen blauen VW T-Roc an der Weberstraße beschädigt. Zwischen 18.50 Uhr und 21 Uhr stand das Auto in einer Parkbucht auf Höhe einer Bankfiliale. Der Verursacher fuhr weg. Laut Zeugen stand neben dem VW ein Auto, das sehr eng an dem jetzt beschädigten Fahrzeug stand. Die Fahrerin ist zwischen 40 und 50 Jahren alt und hat dunkelblonde Haare. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

