Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrugsversuch über Internetverkaufsportal

Heidelberg (ots)

Ein 36-jähriger Mann aus der Bahnstadt bot über ein Internetportal mehrere Plüschtiere zum Verkauf an. Am Mittwoch meldete sich eine Person bei ihm, die ein Interesse an dem Spielzeug bekundete. Nachdem man sich handelseinig wurde, täuschte der Käufer vor, dass es Probleme bei der Überweisung gegeben hatte und schickte deshalb dem 36-Jährigen eine E-Mail mit einem Internet-Link. Mit dessen Hilfe sollte der Verkäufer seine Bankdaten verifizieren, was er auch tat. Als danach eine Weiterleitung auf eine Internetseite erfolgte, auf der er sein Internetbanking-Passwort eingeben sollte, wurde er misstrauisch und brach den Vorgang ab. So verhinderte er im letzten Augenblick, dass sich der unbekannte Täter Zugang zu seinem Bankkonto verschaffen konnte. Glücklicherweise blieb es daher bei einem Betrugsversuch und dem 36-Jährigen entstand kein finanzieller Schaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten Betruges.

