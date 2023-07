Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Geldautomat gesprengt und völlig zerstört

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 02.30 Uhr wurde ein Geldautomat in der Ketscher Str. in Hockenheim durch bislang unbekannte Täter gesprengt und hierbei völlig zerstört. Nach Angaben von Zeugen sind drei Personen kurz darauf von der Örtlichkeit geflüchtet. Durch die Wucht der Explosion wurden mehrere PKW im direkten Umfeld des Automaten beschädigt.

Der Bereich um den Automaten wurde in der Nacht weiträumig abgesperrt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm unter Hinzuziehung der zentralen Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Mannheim und dem Entschärfungsdienstes des LKA BW noch in der Nacht die Ermittlungen.

Die Höhe des erbeuteten Bargeldes und des entstandenen Sachschadens sind aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Täter im Anschluss vermutlich mit einem dunklen, hochmotorisierten Audi geflüchtet sind.

