Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: PKW kommt von Fahrbahn ab - eine Person leichtverletzt

Edingen-Neckarhausen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die 49-jährige Fahrerin eines Dacia kam am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Hauptstraße in Edingen aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort geparkten Toyota. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Baum geschoben. Die Fahrerin des Toyotas befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in ihrem Fahrzeug und wurde durch den Unfall leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Sowohl der Dacia, als auch der Toyota mussten nach Abschluss der Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Ladenburg abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell