Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Zwei E-Gitarren aus Musikhaus entwendet

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch gegen 19.00 Uhr zwei E-Gitarren aus dem Verkaufsraum eines Musikfachgeschäfts in der Wiesenstraße in Walldorf. Hierfür verschaffte sich der Täter unbemerkt Zugang zu einem abgesonderten abgetrennten/ gesonderten Bereich und entwendete die beiden Musikinstrumente, die gemeinsam zusammen einen Wert von mehreren tausend Euro haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter 06222/5709-0 zu melden.

