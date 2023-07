Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon/ Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer rammt absichtlich zwei Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

St. Leon/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um kurz nach 11 Uhr waren am Dienstag zwei Radfahrer von Frauenweiler auf der alten Roter Straße in Richtung St. Leon-Rot unterwegs, als sie vor der Brücke über die B3 von einem BMW angehupt wurden. Die beiden Radler fuhren auf der schmalen Straße ganz nach rechts, um das Auto passieren zu lassen. Der 77-jährige Fahrer des BMW überholte zunächst die Fahrräder, rammte dann aber, nach ersten Erkenntnissen bewusst und absichtlich, den vorausfahrenden, 62-jährigen Radfahrer, so dass dieser stürzte. Als seine 52-jährige Begleiterin von ihrem Fahrrad stieg, um sich um den durch die Kollision leicht Verletzten zu kümmern, wurde auch sie von dem BMW angefahren und zog sich so Prellungen und Schürfwunden zu. Dessen Fahrer kümmerte sich nicht um die zwei nun am Boden liegenden Radfahrer, sondern flüchtete von der Unfallstelle

Die Polizei ermittelt nun gegen den 77-Jährigen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen Unfallflucht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-5709-0, zu melden.

