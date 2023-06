POL-STD: Brand auf einem Balkon in Fredenbeck - zwei Personen leicht verletzt

Stade (ots) - Vom vergangenen Mittwoch auf Donnerstag wurden im Zeitraum von 17:30 bis 07:30 Uhr an drei LKW in Stade über 1.000 Liter Diesel abgezapft. An zwei MAN-Sattelzugmaschinen, die im Ottenbecker Industriegebiet im Klarenstrecker Damm abgestellt waren, wurden die Tankdeckel aufgebrochen und jeweils ca. 400 Liter abgepumpt. An einem weiteren LKW, der im Wiepenkathener Industriegebiet in der Straße Ohle Ring ...

