POL-STD: Auto überschlägt sich bei Unfall nahe Dollern - alkoholisierter Autofahrer flüchtete, RTW während Einsatzfahrt durch Überholer auf Gegenfahrbahn gefährdet

Stade (ots)

1. Am gestrigen Sonntagmorgen kam es zwischen 04 und kurz vor 06 Uhr morgens auf der B73 zwischen Horneburg und Dollern zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw sich mehrmals überschlagen hat.

Ein 25-jähriger Dresdener war mit einem Suzuki-Kleinwagen in Richtung Dollern unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich auf einem Maisfeld dabei mehrmals und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Autofahrer konnte sich jedoch aus dem verunfallten Suzuki befreien und lief von der Unfallstelle davon.

Da nach der Meldung eines vorbeifahrender Verkehrsteilnehmers noch unklar war, ob eine Person in dem Auto eingeklemmt wurde, wurden die Feuerwehren Horneburg und Dollern alarmiert. Die Feuerwehr suchte den Nahbereich nach dem möglicherweise verletzten Autofahrer ab. Er konnte jedoch nicht angetroffen werden.

Als am Mittag durch den Besitzer des Suzuki der Diebstahl des Autos gemeldet wurde, konnten die Beamten an der selben Wohnadresse in Agathenburg seinen Freund, den 25-jährigen Dresdener, ausfindig machen. Dieser war leicht verletzt und hatte gegen 13:00 Uhr noch einen Alkoholwert von 0,5 Promille. Er gab zu, mit dem Auto gefahren zu sein. Im Anschluss musste er sich einer Blutprobe unterziehen.

Da er zusätzlich keinen Führerschein hat, kommen auf ihn nun Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahreflucht und Straßenverkehrsgefährdung nach Alkoholfahrt zu.

2. Am vergangenen Dienstag (13.06.) wurde ein Rettungswagen während einer Einsatzfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn durch einen Überholer auf der Gegenfahrbahn gefährdet.

Gegen 12:15 Uhr befuhr der Rettungswagen am Ortseingang von Düdenbüttel die B73 in Richtung Stade. In Höhe der Einmündung in die Heinbockeler Straße fuhr ein Trecker in Richtung Himmelpforten. Der Autofahrer eines unbekannten Pkw mit CUX-Kennzeichen überholte diesen Treckerfahrer vor einer Verkehrsinsel und fuhr dabei links auf der Gegenfahrbahn neben der Verkehrsinsel dem RTW entgegen.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die RTW-Fahrerin abrupt abbremsen und nach rechts auf den Parkstreifen ausweichen. Im RTW befand sich dabei ein Patient, der ins Stader Krankenhaus transportiert wurde.

Der Trecker-Fahrer und andere Zeugen, die Hinweise auf das Auto mit CUX-Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Himmelpforten unter der Telefonnummer 04144-606080 zu melden.

