POL-MA: Rot/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte stellen Hindernis auf die L546 - Polizei sucht Zeugen

Rot/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft platzierte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Leitpfosten mittig und quer auf der Fahrbahn der L546 auf Höhe der Einmündung der Bahnhofstraße. Als sich um kurz nach 2 Uhr ein 30-Jähriger mit seinem VW der Stelle in Richtung Bad Schönborn näherte, bemerkte er eine Gruppe junger Menschen, von denen einer offenbar in seine Richtung die Straße filmte. Davon irritiert, bemerkte er das Hindernis erst im letzten Augenblick. Ruckartig wich der Fahrer auf die Gegenfahrbahn aus, um nicht mit dem Pfosten zusammenzuprallen. Glücklicherweise kam ihm kein Fahrzeug entgegen, sodass der 30-Jährige mit einem Schrecken davonkam. Als der Fahrer wendete, um die Gefahrenstelle zu beseitigen, sah er noch, wie die Gruppe in Richtung Rot davonrannte.

Die Polizei leitete die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-5709-0, zu melden.

