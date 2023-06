POL-UN: Unna - Machete, Schlagring, Baseballschläger: Bewaffnete Jugendliche sorgen für Polizeieinsatz

Unna (ots) - Einsatzkräfte haben am Dienstag (06.06.) in Unna einen Tatverdächtigen festgenommen, auf dessen Konto zwei Straftaten innerhalb weniger Tage gehen. Ein Zeuge beobachtete gegen 17.10 Uhr, wie der 50-Jährige in einem Supermarkt an der Kamener Straße, für den er Hausverbot hat, Waren in seine Jackentasche und einen Umhängebeutel steckte und ...

mehr