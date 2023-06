Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - 50-Jähriger nach Einbruch und Ladendiebstahl in Untersuchungshaft

Unna (ots)

Einsatzkräfte haben am Dienstag (06.06.) in Unna einen Tatverdächtigen festgenommen, auf dessen Konto zwei Straftaten innerhalb weniger Tage gehen.

Ein Zeuge beobachtete gegen 17.10 Uhr, wie der 50-Jährige in einem Supermarkt an der Kamener Straße, für den er Hausverbot hat, Waren in seine Jackentasche und einen Umhängebeutel steckte und anschließend den Kassenbereich verließ, ohne diese zu bezahlen. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung brachte den deutschen Staatsbürger zur Polizeiwache.

Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass der Unnaer auch dringend tatverdächtig ist, am vergangenen Freitag (02.06.) gewaltsam in eine Kleingartenlaube an der Dorotheenstraße eingebrochen zu sein.

Nach einer Nacht im Gewahrsam wurde der Beschuldigte, der strafrechtlich bereits hinlänglich in Erscheinung getreten ist, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund am Mittwoch (07.06.) einem Haftrichter am Amtsgericht Unna vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl.

