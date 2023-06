POL-UN: Schwerte - Aufgefundenes Leuchtgeschoss löst Polizeieinsatz aus

Selm (ots) - Nach dem Diebstahl eines Minibaggers in Selm sucht die Polizei Zeugen. Einem Mitarbeiter einer Baufirma fiel am Dienstag (06.06.) auf, dass das auf einer Grünfläche am Pädagogenweg abgestellte Fahrzeug entwendet wurde. Während der Sachverhaltsaufnahme durch eine Streifenwagenbesatzung gaben Zeugen an, dass sie am Montagabend (05.06.) gegen 21 Uhr zwei ...

