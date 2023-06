Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Zeugen nach Diebstahl eines Minibaggers gesucht

Selm (ots)

Nach dem Diebstahl eines Minibaggers in Selm sucht die Polizei Zeugen.

Einem Mitarbeiter einer Baufirma fiel am Dienstag (06.06.) auf, dass das auf einer Grünfläche am Pädagogenweg abgestellte Fahrzeug entwendet wurde. Während der Sachverhaltsaufnahme durch eine Streifenwagenbesatzung gaben Zeugen an, dass sie am Montagabend (05.06.) gegen 21 Uhr zwei Männer beobachtet haben, die den orangenen Minibagger mit einem weißen Ford Transit Pritschenwagen samt Anhänger abtransportierten.

Ein Täter soll etwa 1,80 Meter groß sein und dunkle, lange, gelockte Haare und eine normale Statur haben. Der andere Täter soll circa 1,70 Meter groß und korpulent sein.

Weitere Zeugen, die den Abtransport ebenfalls beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen oder zum Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 zu wenden.

