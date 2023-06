Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Kriminalpolizei klärt Diebstahl von Heizungen im sechsstelligen Euro-Bereich auf

Selm (ots)

Nach dem Diebstahl von mehreren Heizungen im sechsstelligen Euro-Bereich haben intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei zu zwei Beschuldigten geführt. Bei ihnen handelt es sich um zwei 33-jährige deutsche Staatsbürger aus Selm.

Beide sind dringend tatverdächtig, in der Nacht auf den 4. Mai 2023 in eine Lagerhalle eines Unternehmens in Selm eingebrochen zu sein, mehrere Heizungen entwendet und diese mit einem Fahrzeug abtransportiert zu haben.

Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen stellten Zivilermittler am Montag (05.06.) in einer angemieteten Halle in Selm das umfangreiche Diebesgut sicher. Auf die Beschuldigten kommen nun Strafverfahren zu.

