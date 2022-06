Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Gebremst und gegen Laterne gefahren

Südlohn (ots)

Ein Autofahrer ist am Montag in Oeding auf der Winterswijker Straße gegen eine Laterne geprallt. Er gab an, dass ihn zuvor gegen 16.30 Uhr ein Unbekannter überholt und beim Einscheren vor ihm geschnitten habe. Daraufhin habe er stark gebremst und nach rechts gezogen, um eine Kollision zu vermeiden.- Das Geschehen spielte sich etwa in Höhe Dahlkamp in Fahrtrichtung Winterswijk ab. Der Unbekannte habe sich mit einem dunklen SUV entfernt. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell