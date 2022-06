POL-BOR: Rhede - Zur Probefahrt mit entwendetem Motorrad

Legden (ots) - An einem Baum endete in der Nacht zum Sonntag die Flucht eines Autofahrers vor der Polizei in Legden. Seinen Anfang hatte das Geschehen gegen 04.40 Uhr an der Ahauser Straße (B474) in Höhe der Auffahrt zur A31 genommen. Als der aus Richtung Legden kommende Fahrer eines Wagens den dort stehenden Streifenwagen sah, wendete er und fuhr mit hoher Beschleunigung in Richtung Legden. Bei der Fahrt durch den Ort ...

