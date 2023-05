Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach: Mehrere Schmierereien rufen die Polizei auf den Plan

Wer kann Hinweise geben?

Alsbach-Hähnlein (ots)

Nachdem noch unbekannte Täter mehrere Farbschmierereien im Bereich und rundum der Erpelanlage angebracht haben, ermittelt jetzt der polizeiliche Staatsschutz. Am Freitagmorgen (26.5.) hatten Mitarbeiter der Gemeinde Alsbach den Schaden entdeckt und die Polizei informiert. Nach ersten Erkenntnissen beschmierten die Kriminellen mindestens ein Haltestellenschild im Beuneweg, zwei Stromverteilerkästen "Am Sportfeld" und "Am Schelmböhl", ein Spielplatzschild sowie zwei Parkbänke. Weil die Schmierereien unter anderem ein Hakenkreuz und Naziparolen darstellen, hat die Kriminalinspektion Staatsschutz die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen übernommen.

Zeugen, denen in Zusammenhang mit den Taten Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem Staatsschutzkommissariat 20-30 in Verbindung zu setzen.

