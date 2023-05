Viernheim (ots) - Mit diversen Schmuckstücken flüchteten Kriminelle am Mittwochmorgen (24.5.) aus einem Einfamilienhaus in der Molitorstraße. Die Kriminellen gelangten nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 8.45 und 9.15 Uhr durch eine unverschlossene Tür unbemerkt in das Gebäude. Dort suchten die Diebe nach ...

mehr