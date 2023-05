Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Unbemerkt ins Haus - mit Schmuck wieder raus

Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps

Viernheim (ots)

Mit diversen Schmuckstücken flüchteten Kriminelle am Mittwochmorgen (24.5.) aus einem Einfamilienhaus in der Molitorstraße. Die Kriminellen gelangten nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 8.45 und 9.15 Uhr durch eine unverschlossene Tür unbemerkt in das Gebäude. Dort suchten die Diebe nach Beute und flüchteten anschließend unerkannt mit verschiedenen Schmuckstücken.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen zu dem Vorfall. Wenn Sie Hinweise zu den Tätern geben können, werden Sie gebeten, sich bei dem Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 706-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Besonders nachts und in unbemerkten Momenten stellen offene Türen und Fenster ein großes Risiko dar. Kriminelle nutzen solche Umstände aus, um sich unbemerkt in Wohnräume zu schleichen und diese nach herumliegenden Wertgegenständen und Bargeld zu durchsuchen. Gehen Sie daher auf Nummer sicher und verschließen Sie all Ihre Türen und Fenster, beziehungsweise sichern Sie diese, sobald Sie sie nicht mehr im Blick haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell