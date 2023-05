Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruch in einen Friseursalon

Hildesheim (ots)

Sarstedt (ame) - Am Dienstag, 30.05.2023, gegen 03:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in den Friseursalon "smart cut and shop" in der Holztorstraße 26. Zwei unbekannte Täter versuchten zunächst eine Seitenscheibe einzuschlagen, bis sie schlussendlich die gläserne Eingangstür einschlugen. Hier entwendeten sie ein Apple iPad, drei Haartrockner und eine Spardose. Sie wurden bei der Tatausführung gestört und ergriffen die Flucht. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 5630 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Sarstedt unter 05066-9850.

