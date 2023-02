Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei nimmt mehrere unerlaubt Eingereiste in Gewahrsam

Sachsendorf (Märkisch Oderland) (ots)

Montagvormittag deckten Bundespolizisten die unerlaubte Einreise zweier größerer Personengruppen auf.

Nach einem Zeugenhinweis kontrollierten gegen 10:40 Uhr Streifen der Bundespolizei insgesamt 15 afghanische und einen syrischen Staatsangehörigen in Sachsendorf (Märkisch Oderland). Die sechzehn Männer im Alter zwischen 19 und 35 Jahren hatten lediglich ihre nationalen Reisepässe oder Identitätskarten dabei. Aufenthaltslegitimierende Dokumente konnten sie nicht vorlegen. Es gibt Hinweise, dass sie teilweise über die sogenannte "Belarus"-Route nach Deutschland gekommen sind. Die Beamten nahmen die Personen in Gewahrsam und brachten sie zur weiteren polizeilichen Bearbeitung in eine Dienststelle der Bundespolizei. Nach Äußerung von Schutzersuchen übergaben sie die 16 Männer an die Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise bzw. des unerlaubten Aufenthalts. Die Einsatzmaßnahmen unterstützte ein Polizeihubschrauber der Bundespolizei.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell