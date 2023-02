Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei deckt in den zurückliegenden Tagen mehrere Schleusungen auf

Forst (ots)

Am frühen Montagmorgen nahmen Bundespolizisten einen mutmaßlichen Schleuser in Forst vorläufig fest. Bereits am Wochenende deckte die Bundespolizei mehrere unerlaubte Einreisen bei Forst auf.

Montagmorgen, gegen 06:15 Uhr, kontrollierte eine Streife im Stadtgebiet von Forst einen in Polen zugelassenen PKW, aus dem zuvor sechs Personen mit Gepäckstücken ausgestiegen waren. Der Fahrer, ein 24-jähriger Ukrainer, wies sich mit ukrainischen Reisedokumenten aus.

Die sechs Mitfahrer, von denen zwei im Kofferraum gesessen haben sollen, konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente für die Bundesrepublik Deutschland vorweisen. Die Beamten nahmen die syrischen Staatsangehörigen in Gewahrsam und den Fahrer vorläufig fest.

Gegen die mutmaßlich Geschleusten leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein. Die Männer im Alter von 22 bis 41 Jahren stellten Schutzersuchen.

Gegen den ukrainischen Fahrer ermittelt die Bundespolizei nun wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern sowie wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise.

Die Bearbeitung dauert zurzeit an.

Bereits am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr entdeckten Einsatzkräfte der Bundespolizei acht ägyptische Staatsangehörige ohne Ausweisdokumente bei Groß Gastrose.

Einen Tag später, gegen 11:30 Uhr deckten Bundespolizisten zudem die unerlaubte Einreise von sieben jemenitischen sowie einem somalischen Staatsangehörigen auf der BAB 15 auf. Ein bislang unbekannter Schleuser hatte die Männer und Frauen im Alter zwischen 19 und 37 Jahren nach Deutschland gebracht und bei Bademeusel abgesetzt. Auch sie verfügten über keinerlei aufenthaltslegitimierende Dokumente.

