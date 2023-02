BPOLD-B: Schusswaffeneinsatz nach versuchtem Messerangriff am Berliner Hauptbahnhof

Berlin-Mitte (ots) - Die Bundespolizei nahm am Freitag einen Mann fest, der eine Reisende im Berliner Hauptbahnhof an den Intimbereich gefasst haben soll. Nach Angaben einer 23-jährigen Frau griff ein 33-Jähriger ihr gegen 18:45 Uhr von hinten an den Schritt. Die Südkoreanerin flüchtete daraufhin von dem Mann und wandte sich an Sicherheitspersonal der DB AG. ...

