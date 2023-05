Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Schüttorf (ots)

Bereits am Montag, 1. Mai gegen 16:42 Uhr, kam es in Schüttorf, Kreuzung Hessenweg / Neuer Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein Radfahrer befuhr den Hessenweg in Fahrtrichtung Bahnhofstraße und bog nach rechts auf die Straße Neuer Weg ab. Beim Abbiegevorgang stieß er mit dem hinteren linken Bereich eines bereits auf der Straße Neuer Weg stehenden und am Kreuzungsbereich wartenden VW Polo zusammen und beschädigte diesen. Im Anschluss flüchtete der Radfahrer über die Straße Neuer Weg von der Unfallstelle. Der Radfahrer war mit einer blauen Jeanshose sowie einer grauen oder grünen Jacke bekleidet. Beschreibung: etwa 180 cm groß, schlank und mit rötlichen Haaren. Zeugen, die Hinweise auf den Radfahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim, Tel.-Nr.: 05922/776600 in Verbindung zu setzen.

